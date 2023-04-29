أزمات البرازيلي ألفيش تتراكم.. زوجته قطعت آخر حبال الود بينهما! (صورة)

كشفت جوانا سانز طليقة دانييل ألفيش نجم برشلونة السابق عن قطع آخر حبال الود بينهما بعد قرار حاسم اتخذته.

ونشرت سانز صورة على حسابها الشخصي في موقع "إنستغرام"، ظهرت فيها الشقة التي كانت تسكنها بالشراكة مع ألفيش وهي مليئة بالأمتعة الجاهزة للنقل.

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وكتبت سانز على الصورة التي نشرتها عبر اليوميات الخاصة بها: "جاري إغلاق هذه المرحلة"، في إشارة لعلاقتها بالنجم البرازيلي.





وكانت سانز قد أوضحت قبل فترة أنها قررت الانفصال بشكل نهائي عن ألفيش، وأنها ستغادر كتالونيا قريبًا بعد أزمته الأخيرة.

ويمضي نجم برشلونة السابق فترة حجز احتياطي في أحد سجون كتالونيا بسبب اتهامه بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة. (جول)