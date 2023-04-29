طبيب محمد قنوع يكشف مفاجأة عن سبب وفاته.. هذا ما كان يفعله يومياً

كشف طبيب الممثل السوري الراحل محمد قنوع مفاجأة عن الأسباب التي أدت إلى وفاته، التي صدمت الوسط الفني المحلي والعربي.



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كما أوضح أنه تم تركيب 3 شبكيات قلبية له قبل وفاته بأيام، وخرج من المستشفى بشكل طبيعي، ليعود لاحقا شاكيا من ألم شديد في الصدر جراء احتشاء حاد في عضلة القلب، وهي حالة تحدث بعد انسداد في الشرايين التاجية، عندما لا يصل أكسجين كافٍ إلى الشرايين المغذية لعضلة القلب. وأكد طبيب قنوع لوسائل إعلام محلية أن الراحل كان يدخن 5 علب سجائر يوميا، رغم معاناته من مشاكل في القلب.كما أوضح أنه تم تركيب 3 شبكيات قلبية له قبل وفاته بأيام، وخرج من المستشفى بشكل طبيعي، ليعود لاحقا شاكيا من ألم شديد في الصدر جراء احتشاء حاد في عضلة القلب، وهي حالة تحدث بعد انسداد في الشرايين التاجية، عندما لا يصل أكسجين كافٍ إلى الشرايين المغذية لعضلة القلب.

ورغم نجاح طبيبه في فتح الشرايين المغلقة، فإن الإجراءات الإسعافية لم تفلح، حيث وصل قنوع بحالة صدمة قلبية ونبضات متسارعة، أدت لوفاته.



وكان قنوع تحدث في مقابلة صحافية معه عن معاناته مع التدخين، مبيناً أنه حاول التخلص منه لكنه لم يفلح في ذلك.