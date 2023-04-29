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فنون ومشاهير

بعد سقوط الفنانة شيرين وهي تغني على المسرح.. هذا جديد حالتها الصحية

Lebanon 24
29-04-2023 | 23:00
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كشف إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حالتها الصحية بعد سقوطها على المسرح الجمعة، أثناء إحيائها حفلا في إمارة دبي، موضحا أنها خرجت من المستشفى بخير.
وفي التفاصيل، كتب إيهاب صالح عبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "شكر كبير جدا الدولة الإمارات وإمارة دبي على واحدة من أعظم حفلات شيرين على الإطلاق، وده بشهادة الجمهور العظيم والرهيب اللي كان حاضر إمبارح..وطبعا أكيد حابب أشكر جدا شركة "moments uae" على التنظيم الرائع والمحترم وكرم الضيافة".
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وأضاف صالح: "جمهور شيرين..أنا دايما عارف إنكم سند وضهر ليها، بس عمري ما كنت أتخيل إنكم بالحجم والعظمة دي بجد ما شاء الله..عايز أطمنكم إن شيرين بخير و خرجت من المستشفى بعد شوية فحوصات وإشاعات على رجليها بعد م اتحاملت علي نفسها عشان تكمل الحفل بنجاح..شكرا بجد على كل الحب والدعم ده".
وأكمل مدير أعمال شيرين عبد الوهاب: "أخيرا بقى..أما بالنسبة للمفاجآت اللي وعدتكم بيها قبل الحفل، خليكم واثقين إن اللي جاي كتير جدا وحفلات في كل حتة إن شاء الله ومش هنهدي بأي شكل عشان شيرين عندها طاقة وحماس ملهمش آخر..وعد مني إن شاء الله نعوضكم". (روسيا اليوم)
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