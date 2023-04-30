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فنون ومشاهير

في أول ظهور لهما بعد إعلان عودتهما لبعضهما.. زوج نسرين طافش: هي نور روحي (صور)

Lebanon 24
30-04-2023 | 02:00
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تغزل طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف شرقاوي بزوجته الفنانة نسرين طافش بعد أيام قليلة من عودتهما لبعضهما عقب انفصال دام ستة أشهر.

ووثق شرقاوي صورة تجمعه بزوجته عبر الستوري في حسابه على "إنستغرام" علق عليها باللغة الإنكليزية، ومعناها: "هي نور روحي هي المكان الذي ينفتح فيه قلبي ويتوقف عقلي، أنا محظوظ بامتلاكها، لقد أحببتها دائمًا وسأحبها وأحميها إلى الأبد، ليبارك الله هذا الاتحاد، هذا الحب، لأنه دائمًا ما يكون مرتبطًا ومحميًا".
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من جانبها نسرين طافش صورة وهي تشبك يديها مع يد زوجها وذلك عبر ستوري حسابها في انستغرام، علقت عليها "ETERNITY".
 

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