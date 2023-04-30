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فنون ومشاهير
على خطى أدهم نابلسي.. فنان شهير يعلن اعتزاله!
Lebanon 24
30-04-2023
|
05:00
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أعلن الفنان وصانع المحتوى الفلسطيني ضياء عليان التوبة واعتزال مجاله، كما قرر حذف كافة أغانيه، وذلك على غرار الفنان المعتزل أدهم النابلسي.
ووثق عليان الذي تصدر اسمه الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أكد خلاله أنه يريد الابتعاد عن المحتوى الذي كان يقدمه، وسيتجه لتقديم محتوى إيجابي وهادف حسب تعبيره.
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وأضاف أنه رأى مقطع فيديو لـ"عز عدنان" شقيق اليوتيوبر الفلسطيني المقيم في قطر محمد عدنان، عن "فواتير يوم القيامة"، واكتشف انه نسي الرسالة التي وعد نفسه بأن يقدمها عندما دخل عالم السوشال ميديا، وهي نشر رسالة هادفة عن القيم والعادات والدين عبر الضحك والابتسامة.
وأوضح ضياء عليان الملقب بـ"أبو الدي": "بعد مشاهدتي الفيديو مسحت الكثير من الأشياء التي نشرتها سابقا على السوشال ميديا، والتي لا تشبهني ولا تشبه البيئة التي جئت منها".
وتابع: "الغلط ان استمر في الغلط ولا اتعلم من تجاربي، وارضاء الكل وعدم إرضاء نفسي"، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى إيصال رسالة جميلة هادفة، تلمس المتابعين.
وواصل حديثه: "لم أعد اريد البقاء مع "الترند" والحصول على أكبر عدد من المشاهدات، لكني اريد ان اكسب راحتي ومبادئي".
المصدر: فوشيا
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