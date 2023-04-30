نادين الراسي تُفجر مفاجأة.. شقيقها جورج تعرّض للتهديد قبل وفاته شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

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حلّت الممثلة نادين الراسي ضيفة على برنامج "المجهول" من تقديم الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـ lbci وتطرقت إلى مواضيع عدة أبرزها وفاة شقيقها الراحل الفنان جورج الراسي في حادث سير على طريق المصنع.وعند سؤال نادين عما إذا خسارة جورج لحياته كانت مجرد قضاء وقدر أجابت انه في كل فترة تنتشر الأخبار حول الحادث، مُشيرة إلى ما حُكي انه بعد الحادث كان لا يزال حيا ولم تحصل الوفاة على الفور، كما لفتت إلى ما تم تداوله مؤخرا عن مؤامرة ودفع أموال.وقالت نادين: "نحن كعائلة ودعنا جورج والناس وقفت إلى جانبنا والرب أنصفه وأقف الآن عند هذا الحد".وعندما سألها هلال عما إذا تلقى جورج تهديدا قبل وفاته أم لا؟ أجابت نادين بنعم ولكن امتنعت عن ذكر الجهة التي هددته.