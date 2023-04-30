19
o
بيروت
20
o
طرابلس
24
o
صور
18
o
جبيل
11
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نادين الراسي تُفجر مفاجأة.. شقيقها جورج تعرّض للتهديد قبل وفاته شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
30-04-2023
|
00:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
حلّت الممثلة نادين الراسي ضيفة على برنامج "المجهول" من تقديم الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـ lbci وتطرقت إلى مواضيع عدة أبرزها وفاة شقيقها الراحل الفنان جورج الراسي في حادث سير على طريق المصنع.
Advertisement
وعند سؤال نادين عما إذا خسارة جورج لحياته كانت مجرد قضاء وقدر أجابت انه في كل فترة تنتشر الأخبار حول الحادث، مُشيرة إلى ما حُكي انه بعد الحادث كان لا يزال حيا ولم تحصل الوفاة على الفور، كما لفتت إلى ما تم تداوله مؤخرا عن مؤامرة ودفع أموال.
وقالت نادين: "نحن كعائلة ودعنا جورج والناس وقفت إلى جانبنا والرب أنصفه وأقف الآن عند هذا الحد".
وعندما سألها هلال عما إذا تلقى جورج تهديدا قبل وفاته أم لا؟ أجابت نادين بنعم ولكن امتنعت عن ذكر الجهة التي هددته.
المصدر: "رصد" لبنان 24
فنون ومشاهير
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ترقبوا.. هكذا ستُصبح تكلفة "الإشتراك" مطلع أيّار
Lebanon 24
ترقبوا.. هكذا ستُصبح تكلفة "الإشتراك" مطلع أيّار
13:18 | 2023-04-29
29/04/2023 01:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
Lebanon 24
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
02:15 | 2023-04-30
30/04/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ من البقاع.. شاهدوا ماذا فعل "البرق" بألواح الطاقة الشمسية
Lebanon 24
صورٌ من البقاع.. شاهدوا ماذا فعل "البرق" بألواح الطاقة الشمسية
13:39 | 2023-04-29
29/04/2023 01:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من أول أيار.. هذه السلع سيزداد سعرها في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
اعتباراً من أول أيار.. هذه السلع سيزداد سعرها في لبنان (فيديو)
16:01 | 2023-04-29
29/04/2023 04:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هل توقّف العمل بتعميم "صيرفة"؟
Lebanon 24
آخر خبر.. هل توقّف العمل بتعميم "صيرفة"؟
13:51 | 2023-04-29
29/04/2023 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2023-04-30
مُصاب بمرضٍ نادرٍ... إبن فنان يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاجه!
08:00 | 2023-04-30
ما حقيقة وفاة الممثل الشهير إثر نوبة قلبيّة مفاجئة؟
05:00 | 2023-04-30
على خطى أدهم نابلسي.. فنان شهير يعلن اعتزاله!
04:29 | 2023-04-30
ماغي بو غصن بلقطة حميمة مع زوجها.. غناء وعناق وآخر انسجام شاهدوا الصور
02:15 | 2023-04-30
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
02:00 | 2023-04-30
في أول ظهور لهما بعد إعلان عودتهما لبعضهما.. زوج نسرين طافش: هي نور روحي (صور)
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
30/04/2023 18:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
30/04/2023 18:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
30/04/2023 18:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact