19
o
بيروت
20
o
طرابلس
24
o
صور
18
o
جبيل
11
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ما حقيقة وفاة الممثل الشهير إثر نوبة قلبيّة مفاجئة؟
Lebanon 24
30-04-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إنتشار شائعة وفاته على موقع التواصل الاجتماعي، أكد الممثل حسام تحسين بك، أن مطلقي هذه الشائعات يعانون من أمراض كثيرة، ويحتاجون لعلاج نفسي.
ولفت إلى أنه تفاجأ من كمّ الاتصالات التي وصلته من أصحابه للإطمئنان على صحته وما إذا كان تعرض لأي مكروه، ليدرك من خلالهم بمسألة الشائعة واستغرب الاستفادة التي تصل لمطلقيها.
Advertisement
وأكد تحسين بك أنه متواجد في منزله بدمشق وهو بصحة جيدة، ولا يعاني من أي مشاكل صحية، ويقضي وقته بين العمل وأسرته وأصدقائه.
وأشار إلى أن من ينشر مثل هذه الأنباء يعاني من أمراض كثيرة، ويحتاج إلى علاج نفسي، "فهم يبحثون عن استجرار المعجبين والمتابعين و"اللايكات" لصفحاتهم على حساب الآخرين بأنباء كاذبة".
وكان إسم الممثل السوري قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار شائعة وفاته إثر نوبة قلبية مفاجئة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ترقبوا.. هكذا ستُصبح تكلفة "الإشتراك" مطلع أيّار
Lebanon 24
ترقبوا.. هكذا ستُصبح تكلفة "الإشتراك" مطلع أيّار
13:18 | 2023-04-29
29/04/2023 01:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
Lebanon 24
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
02:15 | 2023-04-30
30/04/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ من البقاع.. شاهدوا ماذا فعل "البرق" بألواح الطاقة الشمسية
Lebanon 24
صورٌ من البقاع.. شاهدوا ماذا فعل "البرق" بألواح الطاقة الشمسية
13:39 | 2023-04-29
29/04/2023 01:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من أول أيار.. هذه السلع سيزداد سعرها في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
اعتباراً من أول أيار.. هذه السلع سيزداد سعرها في لبنان (فيديو)
16:01 | 2023-04-29
29/04/2023 04:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هل توقّف العمل بتعميم "صيرفة"؟
Lebanon 24
آخر خبر.. هل توقّف العمل بتعميم "صيرفة"؟
13:51 | 2023-04-29
29/04/2023 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2023-04-30
مُصاب بمرضٍ نادرٍ... إبن فنان يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاجه!
05:00 | 2023-04-30
على خطى أدهم نابلسي.. فنان شهير يعلن اعتزاله!
04:29 | 2023-04-30
ماغي بو غصن بلقطة حميمة مع زوجها.. غناء وعناق وآخر انسجام شاهدوا الصور
02:15 | 2023-04-30
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
02:00 | 2023-04-30
في أول ظهور لهما بعد إعلان عودتهما لبعضهما.. زوج نسرين طافش: هي نور روحي (صور)
00:48 | 2023-04-30
نادين الراسي تُفجر مفاجأة.. شقيقها جورج تعرّض للتهديد قبل وفاته شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
30/04/2023 18:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
30/04/2023 18:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
30/04/2023 18:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact