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فنون ومشاهير

ما حقيقة وفاة الممثل الشهير إثر نوبة قلبيّة مفاجئة؟

Lebanon 24
30-04-2023 | 08:00
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بعد إنتشار شائعة وفاته على موقع التواصل الاجتماعي، أكد الممثل حسام تحسين بك، أن مطلقي هذه الشائعات يعانون من أمراض كثيرة، ويحتاجون لعلاج نفسي.

ولفت إلى أنه تفاجأ من كمّ الاتصالات التي وصلته من أصحابه للإطمئنان على صحته وما إذا كان تعرض لأي مكروه، ليدرك من خلالهم بمسألة الشائعة واستغرب الاستفادة التي تصل لمطلقيها.
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وأكد تحسين بك أنه متواجد في منزله بدمشق وهو بصحة جيدة، ولا يعاني من أي مشاكل صحية، ويقضي وقته بين العمل وأسرته وأصدقائه.

وأشار إلى أن من ينشر مثل هذه الأنباء يعاني من أمراض كثيرة، ويحتاج إلى علاج نفسي، "فهم يبحثون عن استجرار المعجبين والمتابعين و"اللايكات" لصفحاتهم على حساب الآخرين بأنباء كاذبة".

وكان إسم الممثل السوري قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار شائعة وفاته إثر نوبة قلبية مفاجئة.
 
 
 
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