مُصاب بمرضٍ نادرٍ... إبن فنان يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاجه!

عاد المخرج أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت، إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه، بعد إصابته بمرض مناعي نادر، وذلك بعد قضائه إجازة عيد الفطر المبارك مع عائلته في مصر.



وكتب ثروت عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: "اللهم إنك أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين إنك على كل شيء قدير". (لها)

Advertisement