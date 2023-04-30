من هم أهم المشاهير الذين سيحضرون تتويج الملك تشارلز؟





فيما يلي قائمة بالمشاهير والنجوم الذين يتوقع حضورهم حفل تتويج تشارلز، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني:

Advertisement عائلة بيكهام بات حفل تتويج الملك تشارلز قاب قوسين أو أدنى، وتزايدت التكهنات حول الشخصيات التي ستحضر هذا الحفل التاريخي بمن فيهم المشاهير.فيما يلي قائمة بالمشاهير والنجوم الذين يتوقع حضورهم حفل تتويج تشارلز، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني:عائلة بيكهام

اعتاد لاعب مانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام “47 عاماً” وزوجته مصممة الأزياء “49 عاماً” على التواجد في مناسبات عديدة تخص العائلة المالكة البريطانية، بما في ذلك حفل زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون، وحفل زفاف هاري وميغان ماركل، لذا فإن حضور الزوجين لحفل تتويج الملك يكاد أن يكون أمراً مسلماً به.

بير جريلز

حضر بير جريلز “48 عاماً” جنازة الملكة إليزابيث بصفته رئيس الكشافة، لذلك من المتوقع أن يكون قد تلقى دعوة لحضور حفل التتويج. وكان جريليز تلقى جائزة “او ي إيه” لخدماته للشباب، وتحدث كثيراً عن الملكة الراحلة والعاهل الجديد الملك تشارلز في مناسبات عديدة.

ساندرا أوه

حضرت النجمة الكندية ساندرا أوه “51 عاماً” إلى جنازة الملكة مع زملائها من أعضاء الوفد الكندي، بما في ذلك الأولمبي مارك توسكبيري والموسيقي جريجوري تشارلز. لذا، هناك شائعات بأنها ربما تلقت دعوة لحضور التتويج.

كاتي بيري

سترفع المغنية كاتي بيري علم الولايات المتحدة في حفل التتويج يوم 7 مايو. وبينما ستكون كاتي “38 عاماً”، بالتأكيد في بريطانيا في اليوم السابق للتتويج، فمن غير المعروف ما إذا كانت ستشارك فيه.

وقالت كاتي بأنها متحمسة للغاية للغناء للملك، والمساعدة في تسليط مزيد من الضوء على صندوق حماية الأطفال التابع للصندوق البريطاني الآسيوي، والذي يشمل عمله مبادرات على الأرض لجمع التبرعات بهدف إيجاد حلول للاتجار بالأطفال.

غاري بارلو ومارك أوين وهوارد دونالد

سينضم غاري ومارك وهوارد إلى كاتي في الحفل الموسيقي، ووعدا بأن يشاركا بفرقة موسيقية وأوركسترا حية ضخمة.

ولأن غاري لديه علاقة طويلة الأمد مع العائلة المالكة، فإن حضوره التتويج أمر مؤكد. وقد قام غاري أيضاً بتنسيق الحفلة الموسيقية خارج قصر باكنغهام للاحتفال باليوبيل الماسي للملكة الراحلة في عام 2012.

ليونيل ريتشي

ليونيل ريتشي هو نجم آخر جلب ألحانه إلى قلعة وستمنستر. وقال المغني الذي يبلغ من العمر 73 عاماً إنه سيتشرف بالاحتفال بتتويج الملك.

يذكر بأن ليونيل حائز على جائزة غرامي وأوسكار وغولدن غلوب، وسيشارك مع فنانين آخرين في حفل تتويج الملك تشارلز.

أندريا بوتشيلي

من المتوقع أن يؤدي التينور الإيطالي بوتشيلي والسير برين تيرفيل، دويتو أغنية “الحب والتضامن الجماعي” في حفل التتويج.

وكان بوتشيلي البالغ من العمر 64 عاماً قد غنى للملكة الراحلة في عدة مناسبات، بالإضافة إلى حفل زفاف الأميرة أوجيني.

جيل بايدن

سيكون هناك الكثير من قادة العالم والسياسيين في التتويج، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وقادة من إيطاليا وأستراليا والنرويج والفلبين وإسبانيا والمزيد.

ومع ذلك، فإن أحد الأسماء الكبيرة التي ستتغيب عن الحفل هو الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسينوب عنه في الحفل زوجته جيل بايدن.