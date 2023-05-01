ممثلة سورية شهيرة تصاب بالتهاب بالوجه بسبب مسلسل "مربى العز".. من هي؟

كشفت النجمة السورية سوزان نجم الدين أنها تعرضت لالتهابات في الوجه نتيجة أداء شخصية "جواهر" في مسلسل "مربى العز"، وذلك نتيجة قيام فريق المكياج بشد وجهها بلاصق نتيجة مرور الشخصية بمراحل عمرية مختلفة خلال المسلسل.

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وقالت سوزان في حديث لبرنامج "ET بالعربي": "كان هناك عشر أيام تصوير متتالية لشخصية جواهر في منزلها وكان فريق المكياج يقوم بشد وجهي من أماكن مختلفة حتى يتناسب مع مراحل الشخصية خلال العمل".

وتابعت النجمة: "عند إزالة اللاصق كان جلد الوجه يتعرض للأذى وهو ما تسبب بالتهابات وآلام مبرحة ومازلت أعاني من آثار الالتهابات حتى اليوم".





وعن أداء ابنتها سارة الأتاسي لشخصية "جواهر" في صغرها قالت سوزان نجم الدين: "أحببت أداءها ولديها إحساس عالي جداً وشهادتي مجروحة بها ولكنها بحاجة لأن تبذل جهد على لغتها العربية"، موضحة أنها "منذ عمر 8 سنوات وهي تعيش في أميركا وبالتالي من الطبيعي أن تكون لغتها العربية ضعيفة".

وأكدت سوزان أنها لاتعلم إن كان هناك جزء ثاني من مسلسل "مربى العز" حتى الآن.



وكان مسلسل "مربى العز" قد حقق نجاحاً كبيراً جداً خلال عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني، وهو من تأليف علي معين صالح وإخراج رشا شربتجي وبطولة مجموعة من النجوم وفي مقدمتهم عباس النوري، أمل عرفة، محمود نصر، نادين تحسين بيك وآخرين. (سيدتي)