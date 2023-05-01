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فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تتعاون مع "نتفليكس" في فيلم عن حياتها

Lebanon 24
01-05-2023 | 05:00
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أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب التي عادت الى الغناء، أنها ستشارك في عمل فني يتناول جوانب من حياتها الشخصية والمهنية.
وكشفت شيرين على هامش الحفل الذي أقامته في دبي، أنها ستشارك في فيلم وثائقي يتناول قصة حياتها، على أن يتم عرضه على منصة "نتفليكس" العالمية.
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وأوضحت أنها هي من ستلعب دور شخصيتها الحقيقية في العمل، فيما ستقدم فتاة صغيرة دورها في مرحلة الطفولة، نافية أن تكون تلك الفتاة إحدى ابنتيها "مريم" و"نور" اللتين على حد تعبيرها أصبحتا طولها.


وأكدت أنها ستكشف المزيد من المعلومات والتفاصيل حول الموضوع، من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعمل على استرجاعها.
ووعدت شيرين جمهورها بألبوم "فوق الخيال" من إنتاجها؛ إذ أكدت أن الأغاني جاهزة لكنها تنتظر انتهاء بعض الأمور الإدارية مع شركة "روتانا".
وشكرت الفنانة النجوم الذين وقفوا إلى جانبها خلال محنتها وأزمتها النفسية من بينهم: أنغام، وسميرة سعيد، وزينة، وعبدالمجيد عبدالله، وأحلام، وقالت: "ربنا يخليكوا ليا". (فوشيا)
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