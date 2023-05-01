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فنون ومشاهير

بعد انقطاع دام لسنوات.. هل تعود ميغان ماركل للتمثيل؟

Lebanon 24
01-05-2023 | 11:00
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أثارت النجمة الأميركية المعتزلة زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حول عودتها لعالم الفن والتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات عقب زواجها من الأمير هاري.

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وتداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر تعاقد النجمة البالغة من العمر 41 عاماً صفقة مع شركة "WME"، وهي شركة أميركية خاصة بالفن والتمثيل.
وبالرغم من أن هذا التعاقد لا يعني أي قرار مؤكّد بعودتها إلى عالم التمثيل، إلا أن الصفقة مع هذه الشركة ستجعلها جزء من قائمة المواهب والتي ستضم نجوم كثيرون ومن ضمنهم دواين جونسون وسيرينا ويليامز.


وستقوم دوقة ساسكس "ميغان ماركل" بتمثيل شركة الانتاج Archewell وهي التابعة لميغان وهاري حيث انها ستساعد WMEعلى ادارة الأفلام والتلفزيون وبناء الاعمال بشكل عام.


وأكّدت مصادر مطلعة بأن دوقة ساسكس  لن تحضر حفل تتويج الملك والذي سيقام في بداية شهر أيار، بالرغم من حضور الأمير هاري الى الحفل، حيث ستكون متواجدة في الولايات المتحدة الأميركية مع طفليها آرتشي وليليبيت في منزلهما في مدينة كاليفورنيا مع أبنائها لرعايتهما.

يُشار ان العلاقة متوترة بين ميغان والعائلة المالكة في بريطانيا. (البوابة)
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