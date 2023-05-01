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فنون ومشاهير

هل ستكون هيلدا خليفة مقدّمة الموسم الـ 12 من ستار أكاديمي؟

Lebanon 24
01-05-2023 | 00:46
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انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً يفيد بأن هيلدا خليفة ستكون "رسميا" مقدمة الموسم الـ 12 من ستار أكاديمي.
 
 
هذا الخبر جعل البعض يظن أن البرنامج الذي قيل أنه سيصور في السعودية، سيبدأ عرضه قريبًا.
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وبحسب معلومات خاصة لـ ET بالعربي، فإن كل ما يقال ويتم تداوله بشأن تأكيد رسمي بأن هيلدا مقدمة الموسم الـ 12 من ستار أكاديمي غير صحيح، خصوصًا وأنه لم يصدر أي بيان رسمي من قبل محطة الـ LBCI التي كانت تتولى مهمة إنتاج البرنامج.


و استطاع ستار أكاديمي الذي توقف عرضه عام 2016 أن يترك بصمة في عالم برامج المواهب، وغاب البرنامج بجميع نسخاته العربية والأجنبية، إلى حين عودته بنسخته الفرنسية على قناة TF1 عام 2022 . (et بالعربي)
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