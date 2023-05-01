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فنون ومشاهير
لا تجد قوتها اليومي؟.. فنانة شهيرة توضح ابتعادها وحقيقة مرورها بضائقة مالية
Lebanon 24
01-05-2023
|
08:00
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انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن تعرّض الفنانة أميرة فتحي لضائقة مالية بسبب ابتعادها عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، كما ردّت على شائعات خضوعها لعمليات تجميل أخيراً.
وفي ردّها الأول على تلك الأخبار، أبدت أميرة غضبها الشديد من تلك الشائعات، وأكدت أنها تمتلك أكثر من مشروع استثمارى وتعيش حياة ميسورة، قائلةً: "لا صحة لما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي من أنني أمرّ بضائقة مالية ولا أجد قوت يومي، فأنا أمتلك مشاريعي الخاصة التي أعيش منها ميسورة الحال".
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وعن خضوها لعمليات تجميل الفترة الماضية، قالت فتحي إن ما أُشيع في هذا الخصوص غير صحيح، وأنها نفت هذا الكلام مراراً، مؤكدةً أنها لم تُجر أي عمليات تجميل في وجهها منذ دخولها مجال الفن.
يُذكر أن آخر ظهور لأميرة فتحي كان خلال مشاركتها في حفل افتتاح الدورة السابعة من "مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة"، والذي أُقيمت فعالياته في الفترة من 5 آذار (مارس) وحتى العاشر منه. (لها)
المصدر: لها
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