لا تجد قوتها اليومي؟.. فنانة شهيرة توضح ابتعادها وحقيقة مرورها بضائقة مالية

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن تعرّض الفنانة أميرة فتحي لضائقة مالية بسبب ابتعادها عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، كما ردّت على شائعات خضوعها لعمليات تجميل أخيراً.



وفي ردّها الأول على تلك الأخبار، أبدت أميرة غضبها الشديد من تلك الشائعات، وأكدت أنها تمتلك أكثر من مشروع استثمارى وتعيش حياة ميسورة، قائلةً: "لا صحة لما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي من أنني أمرّ بضائقة مالية ولا أجد قوت يومي، فأنا أمتلك مشاريعي الخاصة التي أعيش منها ميسورة الحال".

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