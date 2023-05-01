مخرج يقدم هذا العمل لروح الراحل محمد قنوع

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وجه المخرج السوري سيف سبيعي رسالة من القلب لكل أصدقائه ومحبيه الذين تواصلوا معه وقدموا له التعازي بوفاة صديقه المقرب الفنان الراحل محمد قنوع.وظهر سبيعي في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغاية العزن والتأثر، ووجه الشكر لكل من قدم له التعازي بوفاة قنوع، وقال: "شكرا لكل الناس اللي تطمنت علي وانا حاليا بخير وما حدث أكبر من الجميع ولا يمكن أن نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون".وأضاف: "بعد الاتفاق مع المنتج هلال أرناؤوط منتج مسلسل "مال القبان" فقد قررنا إهداء العمل لروح الفنان الراحل محمد قنوع وهو آخر عمل شارك به وإنشالله رح نرجع نتذكروا".تفاعل عدد كبير من النجوم والمتابعين مع قرار المخرج السوري وتمنوا للراحل قنوع الرحمة والمغفرة ولصديقه سيف الصبر والسلوان.يذكر أن مسلسل "مال القبان" هو آخر عمل صوره الراحل محمد قنوع ولم يعرض خلال الموسم الرمضاني الفائت بسبب عدم انتهاء تصويره. والعمل من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف الدين سبيعي وبطولة كل من بسام كوسا، سلاف فواخرجي، يامن الحجلي، محمد قنوع وآخرين. (لها)