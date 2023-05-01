Advertisement

فنون ومشاهير

وفاة فنان شاب بشكل مفاجئ وهذا ما كتبه قبل ساعات قليلة من وفاته.. فهل تنبأ برحيله؟

Lebanon 24
01-05-2023 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1062348-638185444797452140.jpg
Doc-P-1062348-638185444797452140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الفنان المصري مصطفى درويش بشكل مفاجئ، الإثنين، عن عمر ناهز 43 عاما وسيتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر.
 
Advertisement

وهو خبر صادم فوجئ به الوسط الفني المصري برحيل  درويش بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وخصوصا انّه  ظهر عبر حسابه على السوشيال ميديا قبل ساعات، حيث كان يشتكي من عدم قدرته على النوم. وكتب: "هو انا بس اللي مابقتش عارف انام".
 
 
وقبلها بساعة، نشر درويش عبر حسابه صورة كتب عليها "إنهاء الماضي بـ10 جنيهات"، وهو ما علّق عليه قائلا "هاتلي بـ500 لو سمحت"، الأمر الذي حدث قبل الوفاة بساعات قليلة للغاية، ما جعل البعض يتحدث عن كونه تنبأ برحيله، حينما كان يرغب في إنهاء ماضيه.
 
 
وأكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان الشاب مصطفي درويش، خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان هاني درويش، شقيق مصطفي درويش، أعلن عن خبر وفاة شقيق عبر حسابه الرسمي عل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".


ويعد الفنان مصطفى درويش أحد أبطال مسلسل بـ100 وش، كما شارك مؤخرا في موسم رمضان بمسلسل سره الباتع. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2023-05-01
10:15 | 2023-05-01
08:32 | 2023-05-01
08:00 | 2023-05-01
05:00 | 2023-05-01
04:18 | 2023-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website