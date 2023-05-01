وفاة فنان شاب بشكل مفاجئ وهذا ما كتبه قبل ساعات قليلة من وفاته.. فهل تنبأ برحيله؟

توفي الفنان المصري مصطفى درويش بشكل مفاجئ، الإثنين، عن عمر ناهز 43 عاما وسيتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر.

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وهو خبر صادم فوجئ به الوسط الفني المصري برحيل درويش بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وخصوصا انّه ظهر عبر حسابه على السوشيال ميديا قبل ساعات، حيث كان يشتكي من عدم قدرته على النوم. وكتب: "هو انا بس اللي مابقتش عارف انام". وهو خبر صادم فوجئ به الوسط الفني المصري برحيل درويش بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وخصوصا انّه ظهر عبر حسابه على السوشيال ميديا قبل ساعات، حيث كان يشتكي من عدم قدرته على النوم. وكتب: "هو انا بس اللي مابقتش عارف انام".

وقبلها بساعة، نشر درويش عبر حسابه صورة كتب عليها "إنهاء الماضي بـ10 جنيهات"، وهو ما علّق عليه قائلا "هاتلي بـ500 لو سمحت"، الأمر الذي حدث قبل الوفاة بساعات قليلة للغاية، ما جعل البعض يتحدث عن كونه تنبأ برحيله، حينما كان يرغب في إنهاء ماضيه.

وأكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان الشاب مصطفي درويش، خلال الساعات القليلة الماضية.



وكان هاني درويش، شقيق مصطفي درويش، أعلن عن خبر وفاة شقيق عبر حسابه الرسمي عل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".





ويعد الفنان مصطفى درويش أحد أبطال مسلسل بـ100 وش، كما شارك مؤخرا في موسم رمضان بمسلسل سره الباتع. (سكاي نيوز)