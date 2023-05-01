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فنون ومشاهير
دخل الى الطوارئ ومات بعدها بدقائق.. الكشف عن سبب وفاة الفنان مصطفى درويش
Lebanon 24
01-05-2023
|
10:15
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صرحت النيابة العامة بالجيزة في مصر، بدفن جثمان الفنان الراحل مصطفى درويش، بعدما توفي داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي بسبب تعرضه لآلام في عضلة القلب.
وكشفت التحقيقات أن مصطفى درويش دخل المستشفى وأودع بقسم الطوارئ في حالة حرجة، ولم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تماما، ولفظ أنفاسه الأخيرة.
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وقررت النيابة انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن في مقابر العائلة بمنطقة الواحات البحرية بأكتوبر.
وتناقل عدد كبير من المصريين منشورا للفنان الراحل، حيث كتب قبل ساعات من وفاته أنه يعاني من الأرق ولا يستطيع النوم. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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