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فنون ومشاهير

الموسم الأول من مسلسل "العائلة".. ينتهي في هذا الموعد

Lebanon 24
01-05-2023 | 16:00
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جرت العادة في الأعمال التركية أن تمتد على مواسم، وأن يقوم صُناع العمل بالتوقف لفترة، ثم العودة من جديد إلى مواقع التصوير لاستكمال المسلسل، وسيراً على هذه العادة سيتوقف الموسم الأول من مسلسل "العائلة" بعد نحو 30 يوماً من الآن.
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وفي التفاصيل، إن المسلسل الذي يلعب بطولته كيفانش تاتليتوغ، وسيريناي ساريكايا، سينتهي الموسم الأول منه عند الحلقة الـ13، والتي ستُبث في الـ30 من ايار الحالي.
وسيتوقف طاقم العمل عن التصوير لمدة 3 أشهر، أي طوال فصل الصيف، على أن يعود الفريق لاستكمال العمل في سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يكون الموسم الثاني من العمل 17 حلقة، إذ جرت كتابة السيناريو ليكون في مجمله 30 حلقة، وذلك وفقاً لرغبة نجم العمل تاتليتوغ، الذي اشترط هذا الأمر عند توقيعه عقد بطولة المسلسل.

 
وشكل هذا المسلسل عودةً قوية لكيفانش تاتليتوغ، والنجمة سيريناي ساريكايا، إلى عالم الدراما التلفزيونية، بعد غيابٍ لسنوات، إذ كان النجمان قد هجرا عالم المسلسلات التلفزيونية لصالح الأعمال الرقمية.
ويتتبع المسلسل الذي كتب السيناريو الخاص به، الكاتب التركي هاكان بونومو، وصمم السيناريو الخاص به ليكون في 30 حلقة، قصة الشاب أصلان (كيفانش تاتليتوغ)، وهو زعيم عائلة إجرامية بارزة يقع في حب الطبيبة النفسية ديفين (سيريناي ساريكايا)، ويتزوجها دون موافقة أهله.
ومنذ اللحظة الأولى لعرضه، تمكن المسلسل من حجز مكانٍ مهم له على خارطة المشاهدين، وحقق نسب مشاهدةٍ لا بأس بها، إذ غالباً تصدرت حلقاته قوائم المشاهدة. (زهرة الخليج) 

 

المصدر: زهرة
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