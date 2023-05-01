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فنون ومشاهير

نادين جابر تحسم الجدل.. هل تشارك هيفا وهبي في "للموت 4"؟

Lebanon 24
01-05-2023 | 23:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن وجود جزء رابع من مسلسل "للموت"، مشيرين إلى أنه يتألف من 10 حلقات فقط، وستشارك الفنانة هيفاء وهبي في بطولته.


وهذا ما دفع كاتبة المسلسل نادين جابر، للرد على هذه الشائعات، حيث أعادت نشر تغريدة لأحد المتابعين عبر "تويتر"، جاء فيها: "حسب ما أعلنت الصحافية رحاب ضاهر ببرنامج by roula مع رولا نصر، عن دخول هيفاء وهبي لمسلسل للموت بجزء رابع من 10 حلقات".
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ونفت جابر هذه المعلومات، قائلة: "مع احترامي بس المعلومات كلها غلط وما فيها شي من الصحة، لا من قريب و لا من بعيد، مع العلم اني بتمنى اشتغل مع هيفا".
المصدر: فوشيا
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