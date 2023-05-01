17
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
9
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
سيرين عبد النور تضع إعجاباً على منشور يسيء لنادين نجيم.. كيف ردّت الأخيرة؟
Lebanon 24
01-05-2023
|
16:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدّرت الفنانتان اللبنانيتان نادين نجيم وسيرين عبدالنور موقع "تويتر" مجددا، بعد إعجاب الأخيرة بتغريدة "أساءت" لزميلتها.
وفي التفاصيل، أعاد حساب "شاربيليتا" مشاركة منشور سابق لنادين نجيم، والذي احتفلت فيه بيوم الجمعة العظيمة، وأرفقه بتعليق كتب فيه: "مع كل احترامي لطقوس إخواننا المسيحيين بس في شي قول شي: بحب ذكر أنو بكل أعمالك المنحطة اسبوع آلام جديد لدينك.. حاجتك تستفزي العالم وتكابري على الناس بديانتهم، لو التزمت الصمت وما تستفزي الجماهير والناس بكلامك كنت رح صدق إيمانك".
Advertisement
وتابع: "وعلى فكرة أغلب متابعينك من المسلمين ولو ما استفزيتي الناس بوقت صيامهم برمضان ما كانوا هاجموكي بس انت بتموتي انو تلفتي الانتباه وتلعبي دور المضطهدة لأنك مريضة ومثل ما الجمهور العربي علاكي بيرجع بردك على الزبالة اللي جيتي منها"، مضيفاً: "وبالنهاية اسمعي هالكلمتين: ياللي تاريخك مليان فضايح ما تعملي حالك عفيفة وتعطي الناس نصايح".
ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنانة سيرين عبدالنور سجلت إعجابها بالمنشور؛ ما أعاد خلافات الفنانتين إلى الواجهة مجددًا.
بدورها ردت نادين بطريقة غير مباشرة على إهانة زميلتها لها عبر إعادة مشاركة تغريدة لإحدى المستخدمات، جاء فيها: "دائما أؤمن بأنه كما تدين تدان وكما تعين تعان.. فإن كان الله معك فلن تحتاجي لغير.. فعلا "وعلى نياتكم ترزقون" وانت دائما ترمين حمولك على الله وما خاب من رمى حموله عليه.. أحبك اليوم وغذا ودائما يا اغلى النا".
كما شاركت منشورا آخر عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، جاء فيه: "لا تنتقم.. اجلس على حافة النهر وانتظر.. وذات يوم سوف يأتي التيار حاملًا معه جثة عدوك".
Advertisement
الأكثر قراءة
بنحافة زائدة وبملابس جريئة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل وتحجب خاصية التعليقات (صورة)
Lebanon 24
بنحافة زائدة وبملابس جريئة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل وتحجب خاصية التعليقات (صورة)
03:14 | 2023-05-01
01/05/2023 03:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على أموال طائلة في غرفة سرية تحت الأرض.. أين وكيف؟
Lebanon 24
العثور على أموال طائلة في غرفة سرية تحت الأرض.. أين وكيف؟
10:35 | 2023-05-01
01/05/2023 10:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالتها الأخيرة والحديث عن علاقتها المقطوعة بابنيها.. طليق نادين الراسي يُهدد بفتح ملفات! (فيديو)
Lebanon 24
بعد إطلالتها الأخيرة والحديث عن علاقتها المقطوعة بابنيها.. طليق نادين الراسي يُهدد بفتح ملفات! (فيديو)
04:18 | 2023-05-01
01/05/2023 04:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
09:40 | 2023-05-01
01/05/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنان شاب بشكل مفاجئ وهذا ما كتبه قبل ساعات قليلة من وفاته.. فهل تنبأ برحيله؟
Lebanon 24
وفاة فنان شاب بشكل مفاجئ وهذا ما كتبه قبل ساعات قليلة من وفاته.. فهل تنبأ برحيله؟
06:26 | 2023-05-01
01/05/2023 06:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2023-05-01
الموسم الأول من مسلسل "العائلة".. ينتهي في هذا الموعد
14:55 | 2023-05-01
تمام بليق "راجع" وبقوّة.. برنامجٌ جديد قيد التحضير!
14:00 | 2023-05-01
مخرج يقدم هذا العمل لروح الراحل محمد قنوع
11:00 | 2023-05-01
بعد انقطاع دام لسنوات.. هل تعود ميغان ماركل للتمثيل؟
10:15 | 2023-05-01
دخل الى الطوارئ ومات بعدها بدقائق.. الكشف عن سبب وفاة الفنان مصطفى درويش
08:32 | 2023-05-01
والدة مايلي سايرس تعلن خطوبتها بعمر الـ55 على هذا النجم (صور)
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
02/05/2023 01:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
02/05/2023 01:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
02/05/2023 01:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact