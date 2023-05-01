سيرين عبد النور تضع إعجاباً على منشور يسيء لنادين نجيم.. كيف ردّت الأخيرة؟

تصدّرت الفنانتان اللبنانيتان نادين نجيم وسيرين عبدالنور موقع "تويتر" مجددا، بعد إعجاب الأخيرة بتغريدة "أساءت" لزميلتها.

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وفي التفاصيل، أعاد حساب "شاربيليتا" مشاركة منشور سابق لنادين نجيم، والذي احتفلت فيه بيوم الجمعة العظيمة، وأرفقه بتعليق كتب فيه: "مع كل احترامي لطقوس إخواننا المسيحيين بس في شي قول شي: بحب ذكر أنو بكل أعمالك المنحطة اسبوع آلام جديد لدينك.. حاجتك تستفزي العالم وتكابري على الناس بديانتهم، لو التزمت الصمت وما تستفزي الجماهير والناس بكلامك كنت رح صدق إيمانك".وتابع: "وعلى فكرة أغلب متابعينك من المسلمين ولو ما استفزيتي الناس بوقت صيامهم برمضان ما كانوا هاجموكي بس انت بتموتي انو تلفتي الانتباه وتلعبي دور المضطهدة لأنك مريضة ومثل ما الجمهور العربي علاكي بيرجع بردك على الزبالة اللي جيتي منها"، مضيفاً: "وبالنهاية اسمعي هالكلمتين: ياللي تاريخك مليان فضايح ما تعملي حالك عفيفة وتعطي الناس نصايح".ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنانة سيرين عبدالنور سجلت إعجابها بالمنشور؛ ما أعاد خلافات الفنانتين إلى الواجهة مجددًا.بدورها ردت نادين بطريقة غير مباشرة على إهانة زميلتها لها عبر إعادة مشاركة تغريدة لإحدى المستخدمات، جاء فيها: "دائما أؤمن بأنه كما تدين تدان وكما تعين تعان.. فإن كان الله معك فلن تحتاجي لغير.. فعلا "وعلى نياتكم ترزقون" وانت دائما ترمين حمولك على الله وما خاب من رمى حموله عليه.. أحبك اليوم وغذا ودائما يا اغلى النا".كما شاركت منشورا آخر عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، جاء فيه: "لا تنتقم.. اجلس على حافة النهر وانتظر.. وذات يوم سوف يأتي التيار حاملًا معه جثة عدوك".