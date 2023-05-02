هكذا ردت شيرين عبد الوهاب على شائعات انفصالها عن حسام حبيب (صور)

جدل كبير انتشر خلال الساعات الماضية حول الثنائي شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد انتشار أنباء تفيد بوقوع خلافات بين الثنائي، وذلك بسبب عدم ظهور حسام في حفلها الأخير الذي أقيم في دبي، ولعدم ذهابه معها الى المستشفى بعد سقوطها على المسرح. Advertisement لكن النجمين ردا على هذه الأنباء في أحدث ظهور، حيث توجهت شيرين إلى المملكة العربية السعودية رفقة زوجها حسام حبيب، لإحياء ليلة "روائع الموجي".

وبدت شيرين في الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في غاية السعادة برفقة زوجها الذي كان يمسك بيدها في إحداها، وفي الأخرى كان يحتضنها، بينما كانت ملامح الفرح تطغى على وجهها.