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فنون ومشاهير

فنانة سورية تنفي هجومها على فنانة لبنانية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-05-2023 | 05:00
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نفت الفنانة السورية سوسن ميخائيل إساءتها لأية فنانة لبنانية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت ميخائيل في تصريح لموقع "فوشيا" إنها فوجئت بانتشار كلمات منسوبة لها عبر السوشال ميديا، هاجمت فيها ممثلة لبنانية، وأعربت عن استيائها من تصرفها دون ذكر اسمها.
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وأكدت أن الكلام المنسوب لها لا أساس له من الصحة، وأن من نشره يحاول الاصطياد في المياه العكرة.
 
وكشفت سوسن أنها حاليا تتواجد في تركيا لتصوير مسلسل مشترك سوري لبناني يحمل اسم "الخائن"، حيث بدأت عمليات التصوير قبل نحو 5 أشهر، ومازالت مستمرة حتى الآن، مشيرة الى أن الدراما المشتركة ناجحة. (فوشيا)
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