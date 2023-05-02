نجوم غناء التسعينيات يجتمعون في عقد قران ابنة علاء عبد الخالق

حرص نجوم الغناء في تسعينيات القرن الماضي على مشاركة الفنان علاء عبد الخالق فرحته بعقد قران ابنته، الذي أُقيم في دار مناسبات القلعة.



وحضر المناسبة كلٌ من حميد الشاعري وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وحسام حسني ومحمد محيي، والتقطوا الصور التذكارية مع العروسين ووالد العروس. (لها)

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