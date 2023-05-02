ما علاقة كورونا واللقاح بوفاة مصطفى درويش؟.. شقيقه يكشف اللحظات الأخيرة

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لا يزال الوسط الفني المصري يعاني من حالة حزن لا توصف بعد وفاة الفنان الشاب مصطفى درويش الاثنين، إثر نوبة قلبية.وبينما أصبح الراحل حديث وسائل التواصل الاجتماعي، كشف حاتم درويش، شقيقه الأصغر، أن مصطفى لم يكن يعاني من أي أمراض، موضحاً أنه تناول طعام الفطور يوم الوفاة وذهب للنوم بعد أن جافاه الليلة الماضية.ما علاقة كورونا؟وتابع الأخ المكلوم أن مصطفى استيقظ بعدها واشتكى من عدم قدرته على التنفس. كما ذكر درويش، خلال مداخلة تلفونية، أن صحة الراحل كانت بخير، موضحا أنه تعرض لأزمة قلبية لأول مرة في حياته كما لم يكن يعاني من أي أمراض في القلب.وعن إصابته بكورونا، أو تلقيه اللقاح أكد ألا علاقة لها بالوفاة.يشار إلى أن الفنان المصري مصطفى درويش كان رحل عن عالمنا، أمس الاثنين، قبل عرض آخر أعماله فيلم "5 جولات" الذي يشارك في بطولته. (العربية)