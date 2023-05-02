منشور يفضح حقيقة خلاف كيم وكورتني كارداشيان!

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يبدو أن الصراع الداخلي بين الشقيقات كارداشيان لم ولن يتوقف، وها هي أحدث حلقات ذلك الصراع تتضح في المقطع الدعائي الذي تم بثه أخيرا للموسم الجديد من برنامج تلفزيون الواقع الجديد The Kardashians، إذ اتضح أن ذلك الخلاف الذي رصده البرومو التشويقي الخاص بالموسم الجديد للبرنامج يخص كيم وكورتني، وجرى الكشف عن بعض تفاصيله، مع ظهور كورتني وقولها إنها غاضبة من شقيقتها، كيم، لاستغلالها حفل زفافها في إيطاليا باعتباره "فرصة لعقد صفقات عمل" بعيدا عن المناسبة نفسها.وردا على ما ورد بذلك المقطع الدعائي، نشرت كيم رسالة غامضة عبر خاصية القصص في حسابها على إنستغرام؛ إذ شاركت فيديو لها ولشقيقتها، كلوي، وهما ترقصان وتغنيان في حفل للمغني "أشر" في لاس فيغاس.ولعل ما ألهب حدة الشائعات بشأن وجود خلاف حقيقي بين كيم وكورتني هو قيام الأولى بنشر مجموعة صور عبر حسابها في إنستغرام تظهر فيها وهي تشرف على حفل زفاف إحدى صديقاتها في لاس فيغاس بنيفادا.وظهرت كيم في تلك الصور التي نشرتها خلال الساعات الماضية وهي تقف بين العروسين، كريس أبلتون ولوكاس جيج، حيث باشرت بنفسها الإشراف على مراسم عقد القران بين الزوجين في تلك الأثناء.ومع هذا، شعر الجمهور أن ثمة شيئا غامضا في التعليق الأصلي الذي أرفقته كيم مع تلك الصور والذي قالت فيه "ليس هناك مَن أشرفت على حفل زفافه على أنغام موسيقى روك اند رول سوى كريس ولوكاس".وبعد مضي بعض الوقت، سارعت كيم لتغيير ذلك التعليق ليصير: "تشرفت للغاية بعد تمكني من الإشراف على حفل زفاف في فيغاس!! سعادتي لا توصف لكما، كريس ولوكاس، والمفاجأة من شانيا توين بالغناء لكما، وكذلك أحببت فستاني". (فوشيا)