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فنون ومشاهير

أصالة تغني "أسعد وحدة" لاليسا.. فيديو ينتشر

Lebanon 24
03-05-2023 | 05:00
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل بصوت الفنانة السورية أصالة نصري تغني أغنية "أسعد وحدة" للفنانة إليسا، وذلك عبر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

 

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وبدا واضحًا في الفيديو مدى مطابقة الصوت المستخدم فيه التقنية بصوت أصالة.

 

وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم، مُشيرين إلى أن قدرات الذكاء الاصطناعي لا يستهان بها، إذ أصبح من السهل استبدال الفنان.(البوابة)

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