Advertisement

فنون ومشاهير

بعد طلاقهما.. تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان معا بعيد ميلاد ابنتيهما (صور)

Lebanon 24
03-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1062906-638187091671955196.jpg
Doc-P-1062906-638187091671955196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أيام على إعلان انفصالهما رسميا، قام الفنان المصري تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل بالاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما.

وعلى الرغم من الانفصال، فإن الصداقة ما زالت مستمرة بينهما من أجل أبنائهما، حيث وثقت بوسيل صورة لابنتيها وقدمت لهما التهاني بمناسبة اقتراب عيد ميلادهما.
Advertisement

وقام حسني بإعادة نشر الصورة وعلق عليها، معربا عن محبته لأولاده ولبسمة بوسيل.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2023-05-03
09:47 | 2023-05-03
08:47 | 2023-05-03
07:00 | 2023-05-03
06:00 | 2023-05-03
05:00 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website