بعد طلاقهما.. تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان معا بعيد ميلاد ابنتيهما (صور)

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بعد أيام على إعلان انفصالهما رسميا، قام الفنان المصري تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل بالاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما.وعلى الرغم من الانفصال، فإن الصداقة ما زالت مستمرة بينهما من أجل أبنائهما، حيث وثقت بوسيل صورة لابنتيها وقدمت لهما التهاني بمناسبة اقتراب عيد ميلادهما.وقام حسني بإعادة نشر الصورة وعلق عليها، معربا عن محبته لأولاده ولبسمة بوسيل.