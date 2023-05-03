ظهرت كالرياضيات المُحترفات.. نجمة "العربجي" الممثلة السورية الشهيرة بملابس السباحة (فيديو)

نشرت الممثلة السورية ديما قندلفت صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها بملابس السباحة.

كما نشرت ديما فيديو ظهرت فيه وهي تسبح داخل مسبح اولمبي.

والمعروف ان ديما سباحة ماهرة وهي تمارس هذه الرياضة منذ طفولتها.

وكانت ديما قد حققت نجاحا كبيرا خلال مشاركتها في مسلسل "العربجي" الذي عرض في شهر رمضان المبارك، كما شاركت في مسلسل "ستيلتو" وغيرها من الأعمال.