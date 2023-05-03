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فنون ومشاهير

جورجينا رودريغز ورونالدو في أحد مستشفيات الرياض.. ما القصة؟ (صورة)

Lebanon 24
03-05-2023 | 08:47
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نقل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وشريكته عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغز، ابنتهما لأحد المستشفيات في العاصمة السعودية الرياض بشكل مفاجئ.
 
 
مصادر قريبة من الثنائي كشفت أن الفتاة الصغيرة ستخضع لعملية الزائدة الدوديّة في المستشفى.
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وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو متواجد في المستشفى رفقة حبيبته ووالدة ابنائه جورجينا.

وكانت ابنتهما ترقد على سرير المستشفى وبجانبها الطبيب.
 
 
كريستيانو رونالدو
 
 
ولم تكشف تفاصيل اخرى حول العملية أو الاعراض التي عانت منها فقط تم الكشف بانها عملية زائدة دوديّة، وتمنّى الجمهور لها الشفاء العاجل. (البوابة)
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