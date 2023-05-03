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فنون ومشاهير

شاهد محمد رمضان يستعرض أسلحته المطلية بالذهب.. والجمهور يهاجمه: "راعي انو في زميل ليك اتوفى"

Lebanon 24
03-05-2023 | 09:47
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 يثير الفنان المصري محمد رمضان الجدل دائماً بإطلالاته، وأخيرا استعرض أسلحته التي قيل أنها مطلية بالذهب الخالص.
وشارك رمضان متابعيه عبر حسابه في "فيسبوك" مقطع فيديو عرض من خلاله سلاح كلاشينكوف وفردا يدويا، بينما أكد أنهما محشوان بالرصاص.
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وانتهى الفيديو بصورة لمحمد رمضان ممسكًا بالسلاحين في يديه، وخلفه لوحة مستوحاة من فيلم Godfather "العراب".
 
 
وأرفق رمضان الفيديو بأغنيته من فيلم "هارلي "، وعلَّق: "اللهم آتنا خيرهم وأكفنا شرهم".


واستهجن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة رمضان لمثل هذا الفيديو، لاسيما أنه لم تمضِ فترة طويلة على وفاة مواطنه الفنان مصطفى درويش بشكل مفاجىء، إذ كتب أحدهم منتقدًا: "راعي أن فيه زميل ليك اتوفي حتى لو مكنش فيه بينكم معرفه شخصيه".
 
 
في المقابل، حظي فيديو رمضان بعدد مشاهدات وصل المليون وإعجابات وصلت إلى 33 ألف.
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