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فنون ومشاهير

بعد ظهور والدتها بالبكيني.. "الفاشينيستا" الشهيرة ترد على "الفضيحة" وتهدد بالقضاء

Lebanon 24
03-05-2023 | 11:00
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ردت الفاشينيستا الأردنية زين كرزون على كل من تداول صورة والدتها "ماما ميدو" بالبكيني، التي نشرتها شقيقتها "هيا" عن طريق الخطأ عبر حسابها في "سناب شات" خلال اجازتهم في المالديف.
وكشفت زين كرزون عبر حسابها الرسمي عن تفاصيل الواقعة، مُشيرةً إلى أن شقيقتها هيا لم تكن تعلم بتواجد والدتها ميدو مستلقية خلفها، إذ اعتقدت أنها متواجدة في غرفة المساج، وبسبب سطوع أشعة الشمس، نشرت الفيديو دون ملاحظة تواجد والدتها التي كانت ترتدي ملابس السباحة.
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وأوضحت كرزون أنها علمت بالأمر بعدما وصلتها عشرات الرسائل من المتابعين الذين ينبهونها، مطالبين إياها بحذف المقطع المصور الذي ظهرت به والدتها من حساب شقيقتها على الفور.
وهاجمت كرزون كل من التقط صورة شاشة لوالدتها، معربةً عن استيائها من مدى تدني أخلاق البشر ومحاولاتهم الدائمة في فضح من حولهم رغم أن الله دعا إلى ستر المسلم، مشيرة إلى أن من يقدم على هذه الأفعال يحاول تحدي الله تعالى؛ لأن فعله هذا يهز عرش الرحمن.
وبكت كرزون في الفيديو مشددة على أن والدتها خط أحمر في حياتها، ولا تسمح لأحد بالاقتراب منها، إذ إنها تتغاظى عما يمسها شخصيا، لكنها لن تلتزم الصمت إزاء من يهين أو يسيء لوالدتها.

وهددت زين باللجوء للقضاء لمعاقبة من نشر صورة والدتها وأرفقها بتعليق مستفز.


كما هاجمت بكلامها مشهور السوشال الميديا الفلسطيني "ليو سلطان"، وهددته بأنه سيصبح "عبرة للجميع"، بعدما نشر صورة والدتها بالبكيني.
من جهة أخرى، ردت هيا كرزون على ما جرى تداوله، وأوضحت أن على المرء أن يعيش مظلومًا وليس ظالما؛ لأن الظالم لن يشعر بالرضا والهناء في حياته، كما يتوجب عليه التوكل على الله. (فوشيا)
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