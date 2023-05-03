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فنون ومشاهير

قريباً.. موسم جديد من "ستار أكاديمي" في الرياض وهذه أول أعضاء لجنة التحكيم

Lebanon 24
03-05-2023 | 14:00
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ينتظر عشاق برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" Star Academy الموسم الـ 12 منه، والذي مُهِّد لعرضه قبل عدة أشهر حينما أعاد الإعلامي السعودي هشام الهويش لم شمل زملائه في الموسم الأول في حلقة عرضت على شاشة SBC السعودية.
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ونشر أحد الحسابات المختصة بأخبار المشاهير خبر إعلان عن موسم جديد من ستار أكاديمي في الرياض، مرفقا معه بوسترا يتضمن صور بعض الفنانين الشباب، الذي يُقال أنهم سيشاركون في الموسم الجديد، من بينهم: أروى السعودية، ونجمة "ذا فويس كيدز" قمر نور، ونجمة برنامج "ذا فويس" ولاء الجندي، والفنان السعودي سلطان المرشد، والمغنية السعودية لمياء المالكي، والمغني وجد ناصر.


ولم يعلن بعد عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم المشاركة في الموسم الـ 12، لكن يُقال أن أستاذة الفوكاليز المعروفة، ماري محفوظ، ستكون من أولى المشاركين في البرنامج من بين الحكام.
ومن المؤكد انضمام أسماء معروفة ومختصة في الموسيقى بالوطن العربي، على أن يكون بعضهم من المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج أيضا.
يُشار إلى أن مذيعة البرنامج اللبنانية "هيلدا خليفة" ستعود الوجه الرسمي لتقديم البرنامج، الذي قدمته على مدار المواسم السابقة، رغم انتشار شائعات تفيد استبدالها بمقدمة برامج لبنانية أخرى.


وسيكون البرنامج في عهدة المخرج طوني قهوجي، وبإدارة المنتجة المنفذة رولا سعد ومحطة LBCI، التي شكلت حالة خاصة من الثقة بينها وبين المتابعين للبرنامج، وذلك بحسب المعلومات المتداولة.
وتقوم فكرة برنامج "ستار أكاديمي" تقوم على تقديم مواهب غنائية وتمثيلية جديدة، ويقيم عدد من المشاركين من مختلف البلدان العربية، خلال هذه الفترة بالأكاديمية، ويؤدون تمارين إلقاء وتمثيل، ويتلقون حصصا يومية من متخصصين، لتنمية مواهبهم ومهاراتهم الفنية، وتبث يومياتهم بشكل مباشر عبر إحدى القنوات اللبنانية.
وانطلق البرنامج في عام 2003، في نسخته الأولى التي أقيمت على مدار 15 أسبوعا، وفاز فيها حينها المصري محمد عطية. (فوشيا)
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