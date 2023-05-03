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فنون ومشاهير

بعد تبرؤ شقيقها منها.. كيف علّقت الفنانة الشابة؟

Lebanon 24
03-05-2023 | 16:00
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علّقت الفنانة العراقية الشابة، رحمة رياض، على تبرؤ شقيقها منها بفيديو على السوشال ميديا، مشيرة إلى أنها سامحته بعد أن اعتذر منها، وغفرت له لأنها تشعر أنه سندها الدائم في الحياة.


وأضافت رياض خلال ظهورها في برنامج على قناة MBC العراق، أن الأمر كان صدمة بالنسبة لها في البداية، وجعلها تشعر بالقهر والحزن والألم، لكنها عذرته فيما بعد بسبب المجتمع ومحيطه الصعب الذي ينتقد الشخص ويعايره بأقاربه وأهله وكل شيء.
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المصدر: فوشيا
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