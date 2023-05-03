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فنون ومشاهير

تجربة صعبة جداً.. الفنانة المعروفة: هذا لن يتكرّر!

Lebanon 24
03-05-2023 | 23:00
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رفضت الفنانة المصرية روجينا، تكرار تجربة قص شعرها من أجل أي عمل فني آخر، مشيرة إلى أنها أصيبت "بالاكتئاب" عند تصوير مسلسل "ستهم" الذي عرض ضمن دراما رمضان.


وأكدت روجينا أن المخرج رؤوف عبد العزيز، هو من أقنعها بقص شعرها، لتؤدي الشخصية بشكل واقعي، لذلك واقفت، رغم ترددها في البداية.
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وكشفت روجينا، في حديث صحفي، عن شعورها بالألم بعد حلاقة شعرها وعودتها للمنزل، إضافة إلى تصويرها لأحد المشاهد الذي يتطلب رش مادة "شبيهة بالسبيرتو أو الكحول الأحمر" على جسدها بالكامل.
وأشارت إلى أن المخرج طلب منها حلق شعرها مرة أخرى، لكنها قالت له: "أقسم بالله ما أعملها تاني أبدا، جات لي حالة نفسية وكنت مكتئبة وخايفة إن شعري ميطلعش تاني، تجربة صعبة جداً وقلت لنفسي ليه قررت أعمل كده، أنا بحب الفن والدور لكن مش للدرجة دي".
المصدر: فوشيا
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