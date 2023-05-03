تجربة صعبة جداً.. الفنانة المعروفة: هذا لن يتكرّر!

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رفضت الفنانة المصرية روجينا، تكرار تجربة قص شعرها من أجل أي عمل فني آخر، مشيرة إلى أنها أصيبت "بالاكتئاب" عند تصوير مسلسل "ستهم" الذي عرض ضمن دراما رمضان.وأكدت روجينا أن المخرج رؤوف عبد العزيز، هو من أقنعها بقص شعرها، لتؤدي الشخصية بشكل واقعي، لذلك واقفت، رغم ترددها في البداية.وكشفت روجينا، في حديث صحفي، عن شعورها بالألم بعد حلاقة شعرها وعودتها للمنزل، إضافة إلى تصويرها لأحد المشاهد الذي يتطلب رش مادة "شبيهة بالسبيرتو أو الكحول الأحمر" على جسدها بالكامل.