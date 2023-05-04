الممثلة الشهيرة تبعد والدتها عن حياتها بعدما طالبتها بالانفصال عن زوجها!

كشفت تقارير فنية تركية أن الممثلة نسليهان أتاغول أبعدت والدتها عن حياتها بعد أن سعت للضغط عليها من أجل الانفصال عن زوجها الفنان قادير دوغلو.

وجاءت هذا بعد أن قيل إن والدة أتاغول شجعت انفصال ابنتها عقب تسريب صور "حميمية" لقادير دوغلو مع امرأة مجهولة الهوية، مما أدى لاتهامه بخيانة زوجته.

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وذكرت صحيفة "تقويم" التركية أن والدة نسليهان حاولت اصطحاب ابنتها معها، من دون الحديث عن تفاصيل أكثر عن الواقعة، وهو التصريح ذاته الذي نشره قبل أيام الصحافي التركي أنور أكاي الذي زعم أن هناك أزمة حقيقية يعيشها دوغلو وأتاغول، ويتجهان للطلاق وذلك نقلا عن والدتها التي تؤيد هذا القرار وفق قوله.





وأعادت صحف تركية نشر تصريح لنسليهان الذي قالته خلال تواجدها في باكو عاصمة أذربيجان منذ أيام بإحدى الجامعات أن قادير أقرب إليها من والدها ووالدتها، معلقة: "إذا كان هناك أي شخص أقرب إليّ من أمي وأبي، فهو زوجي قادير".

وأضافت في تصريحها: "فكر في والدتك، حتى المرأة التي أنجبتك لا تستطيع فهمك.. إنها لا تفهمني وأنا أحاول باستمرار شرح نفسي". (فوشيا)