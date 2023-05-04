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فنون ومشاهير

خبر حزين.. إصابة الفنان الشهير بجلطة في المخ من هو؟

Lebanon 24
04-05-2023 | 00:38
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أصيب الممثل المصري أحمد إبراهيم بجلطة في المخ خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة والتي على إثرها تم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة.
 
وكان قد أعلن الفنان محمد علي رزق إصابة إبراهيم وكتب على حسابه بموقع فيسبوك: "الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ، رجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة".
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يذكر أن أحمد إبراهيم بدأ مشواره في التمثيل خلال فترة التسعينات وشارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها أفلام " ولا في النية أبقى، امرأة وامرأة، بونو بونو، العاصفة، قلب جرىء، فرح، انت عمرى، بحبك وبموت فيك، كلام في الحب، الجزيرة، الريس عمر حرب، بدل فاقد، الفاجومى، حظ سعيد، سالم أبو أخته، وقفة رجالة".

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها قاسم أمين، أوراق مصرية، إمام الدعاة، الأصدقاء، رجل الأقدار، أنوار الحكمة، عواصف النساء، أحلام هند الخشاب، المنصورية، وعد الحر، بنت بنوت، عايش في الغيبوبة، حنان وحنين، الامام المراغى، امرأة فوق العادة، ناصر، كلام نسوان، أنا قلبى دليلى، أهل كايرو، الجماعة 1، خاتم سليمان، جوز ماما مين، احنا الطلبة، الزناتى مجاهد، ربيع الغضب، عد تنازلى، الرجال العناب، امبراطورية مين ،يونس ولد فضة، جراند أوتيل، لدينا أقوالاً أخرى، ممنوع الاقتراب أو التصوير، وسلسال الدم. (سيدتي)
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