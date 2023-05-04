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فنون ومشاهير

هيفاء وهبي على الأرض ويداها مربوطة.. ما القصة؟ (صور)

Lebanon 24
04-05-2023 | 05:00
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نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صوراً من كواليس فيلم "رمسيس باريس" الذي انطلق عرضه في موسم عيد الفطر 2023.
وظهرت وهبي في الكواليس التي نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة "ستوري" في الصحراء ويداها مربطة، وعلقت قائلة: "قبل الأكشن أنا مركزة بأحاديث جانبية لا تخصني بس أنا حشورة".
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هيفاء وهبي - فيلم رمسيس باريس



وحاولت في فيديو آخر عبر "الستوري" أن تعكس الأجواء المرحة خلال التصوير، وعلقت عليه قائلة: "قبل الاكشن بلحظات ما يعود بسمع ولا بشوف ولا بضحك، بخاف يبلش المشهد وانا مش مركزة وخصوصا اني قاعدة مع قنابل الضحك".
 
هيفاء وهبي - تشارك كواليس فيلم رمسيس باريس

 

سبق وتحدثت هيفاء وهبي عن فيلمها "رمسيس باريس" في لقاء صحفي قائلة أن "كواليس تصوير الفيلم كانت مضحكة حتى انني كنت أتوقف عن التصوير في بعض الأوقات بسبب الضحك".


وكشفت أن تصوير الفيلم استمر لمدة أسبوعين في باريس، ثم توقف لفترة وبعدها عادوا إلى التصوير في مصر، وعن رغبتها في لعب بطولة الفيلم، قالت: "الضحك أكثر شيء جذبني في الفيلم، إضافة إلى حبي لأبطال الفيلم والكوميديا الموجودة". (et بالعربي)
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