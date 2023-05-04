هيفاء وهبي على الأرض ويداها مربوطة.. ما القصة؟ (صور)

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صوراً من كواليس فيلم "رمسيس باريس" الذي انطلق عرضه في موسم عيد الفطر 2023.

وظهرت وهبي في الكواليس التي نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة "ستوري" في الصحراء ويداها مربطة، وعلقت قائلة: "قبل الأكشن أنا مركزة بأحاديث جانبية لا تخصني بس أنا حشورة".

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وحاولت في فيديو آخر عبر "الستوري" أن تعكس الأجواء المرحة خلال التصوير، وعلقت عليه قائلة: "قبل الاكشن بلحظات ما يعود بسمع ولا بشوف ولا بضحك، بخاف يبلش المشهد وانا مش مركزة وخصوصا اني قاعدة مع قنابل الضحك". وحاولت في فيديو آخر عبر "الستوري" أن تعكس الأجواء المرحة خلال التصوير، وعلقت عليه قائلة: "قبل الاكشن بلحظات ما يعود بسمع ولا بشوف ولا بضحك، بخاف يبلش المشهد وانا مش مركزة وخصوصا اني قاعدة مع قنابل الضحك".