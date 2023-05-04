الفنان الشهير يرد على اتهامه بالترويج للدجل والشعوذة

رد الفنان المصري حمادة هلال على الاتهامات التي وُجهت له بأنه يروّج للدجل والشعوذة من خلال مسلسله "المداح" بأجزائه الثلاثة.

وأكد هلال خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة MBC مصر أنه سلط الضوء في مسلسل "المداح" على فكرة علاج الجن بالقرآن الكريم.

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وقال: "كل المشايخ قالوا إن حمادة عمل صابر المداح، وبيعالج في المسلسل بذكر ربنا والقرآن، وإزاي تحصن نفسك، وإن الجن حوالينا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والعالم ده الناس عايشة فيه بجد، وأي حد عنده مشكلة بيقول معمولي سحر".

وأكمل حديثه: "في الدراما العالمية بيطلع رجل دين بيخرّج الجن ويحارب السحر ودا بالنسبة لهم سوبر هيرو.. واحنا فتحنا باب الخيال في المداح، والحمد لله على نجاح العمل".





كما لفت إلى أنه يجتهد في عمله، وأنه ليس "صريفًا" على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن العيار الذي لا يصيب فيها، يخلق "دوشة" كبيرة.

وأكد أنه لم يدفع جنيها للترويج للمسلسل، وأن السلبيات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر من الإيجابيات، منوهًا إلى أنه يجب أن يتعامل معها الفنان بذكاء.

يذكر أن مسلسل "المداح 3" من بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، ويسرا اللوزي، وخالد زكي، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رياض، ورانيا فريد شوقي، ولوسي، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان. ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج. (فوشيا)