الموت يؤلم الفنان الشهير.. نعى قريبه اللواء

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كشف الفنان طارق صبري من خلال منشور عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" عن وفاة خاله اللواء رفعت شريف.وكتب طارق في منشوره ناعياً خاله: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب اللواء رفعت شريف". وأضاف: "اللهم ارحمه واغفر له ووسّع مدخله وتجاوز عن سيئاته واجعل مثواه الجنة مع الصالحين، اللهم آمين... نسألكم الدعاء".وكان طارق صبري قد أعلن نهاية العام الماضي زواجه من الفنانة شيري عادل، وبرر سبب عدم إقامته حفل زفاف بأن الأمر يخصّه وحده هو وزوجته، وأنه اكتفى بإعلان الزواج فقط. (لها)