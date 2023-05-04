خبر غير سار لمحبي الفنان الشهير.. حالته الصحية في تدهور مستمر

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مازالت الحالة الصحية للفنان الأميركي جيمي فوكس في تدهور مستمر، بعد الأزمة التي تعرض لها منذ أسابيع، ودخل إثرها المستشفى.وفي تطورات حالته الصحية، مازال جيمي فوكس يرقد في المستشفى، ويتلقى العلاج، ولم تتحسن صحته بشكل جيد، وزادت مدة وجود في المستشفى شعور أسرته بالقلق.ولأول مرة منذ وعكته الصحية، علق الفنان جيمي فوكس، في منشور عبر حسابه بـ"إنستغرام"، في رسالة لجمهوره منذ دخوله المستشفى قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.وكتب فوكس في رسالته لجمهوره: "أقدر كل الحب، وأشعر بالنعمة".وحتى الآن، لم يتم الكشف عن سبب دخول فوكس المستشفى، والمضاعفات الطبية التي حدثت له منذ إعلان ابنته كورين فوكس دخوله المستشفى في 12 نيسان الماضي.وتدهورت حالة جيمي فوكس الصحية، صاحب الـ55 عامًا، عندما عانى مضاعفات طبية أثناء تصوير فيلم "Back in Action" مع كاميرون دياز.وبسبب مرض جيمي فوكس، الذي تزامن مع تصوير الموسم الجديد من برنامج "Beat Shazam"، فقد تم استبدال دور فوكس بممثل آخر، وذلك حسبما ذكرت التقارير الصحافية العالمية. (زهرة الخليج)