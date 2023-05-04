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فنون ومشاهير

مقتل ممثلة بارزة في اشتباكات السودان (صورة)

Lebanon 24
04-05-2023 | 08:46
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قٌتلت الممثلة السودانية البارزة، آسيا عبد الماجد، في تبادل لإطلاق النار بين المتحاربين في شمال الخرطوم.

واشتهرت آسيا عبد الماجد، البالغة من العمر ثمانين عاما، بعروضها المسرحية وبرزت لأول مرة في عام 1965 حين شاركت في بطولة مسرحية "بامسيكا".
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وقالت عائلتها إنها دفنت بعد ساعات من إطلاق النار عليها، صباح الأربعاء، في أرض روضة أطفال كانت تعمل فيها مؤخرا.

ولم يتضح من أطلق الرصاصة التي قتلتها في الاشتباكات بضاحية بحري شمالي الخرطوم. (بي بي سي)
 
 
آسيا عبد الماجد
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