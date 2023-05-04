"رح نرجع نلتقي".. نجوى كرم: "دعولي"

كشفت شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم عن غلاف ألبومها الجديد، ويحمل عنوان "كاريزما"، من انتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.





وعلّقت على "بوستر" نشرته عبر "تويتر"، وكتبت: "ما اشتقتو معي لنكون بألبوم جديد؟ رح نرجع نلتقي بألبوم نجوى كرم كاريزما انشالله يعجبكن، دعولي".

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