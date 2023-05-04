فنانة مغربية تفجر قنبلة عن التحرش الجنسي في الوسط الفني!

فجّرت الممثلة المغربية نجاة خير الله، قنبلة من العيار الثقيل، حول التحرش الجنسي داخل الوسط الفني في المغربي، مؤكدة أنها لطالما تعرضت للتحرش من طرف زملائها منذ أن كانت في الخامسة من عمرها وعلى يد "وجوه معروفة".

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وروت خير الله في حوار مصوّر مع الإعلامي مراد العشابي ضمن برنامج "كاريزما" بثته صحيفة "هسبريس"، تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي من قبل 4 من زملائها، وذكرت أسماءهم، لكن الصحيفة فضّلت عدم الكشف عن هوياتهم.





وزعمت خير الله أن مخرجين معروفين من ضمن الفنانين الذين تحرشوا بها، وأن أحدهم قام باختطافها بسيارته، وفيما كان آخر يعقد مواعيد معها بمنزله، أمّا الثالث فكان لديه سرير بمكتبه الخاص ويساوم الممثلات على أدوار البطولة.



وأوضحت أن المتحرش الرابع، كان مرتبطا بزميلة لهما "مخرجة"، لكنه رغم ذلك كان يحاول جاهدًا من أجل التقرب منها، فيخرج معها برفقة أصدقاء مشتركين وأثناء تواجدهما في السيارة كان يقوم بمد يده من أجل تحسّسها.

تصريحات نجاة خير الله التي شاركت في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، والسينمائية، منها أعمال خارج المغرب، كمسلسل "كريمة" وفيلم "الوعد"، أحدثت ضجة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.





وانتقد الكثيرون من رواد السوشال ميديا صمت العاملين في الوسط الفني على ما يقع من ممارسات غير أخلاقية، مطالبين القضاء باعتبار تصريحات خير الله بمثابة دعوى قضائية من أجل التحرّك وضبط الأشخاص الذين اتهمتهم علانية بالتحرش بها.