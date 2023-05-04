تصريح يوقع الممثلة الشابة بورطة.. ماذا قالت؟







ووفق محفوظ؛ فإن الممثلة الشابة التي قدمت شخصية "وداد" في مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة الفنان محمد رمضان، صرحت بأن شخصيتها "وداد الخائنة" بالعمل الدرامي متواجدة في "كل بيت مصري وهي مثال للسيدات المناطق الشعبية".

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وأوضح المحامي أن جوري بكر وصفت سيدات مصر جميعاً بالخيانة والانهيار الاخلاقي، وخاصة سيدات المناطق الشعبية اللاتي يمثلن أكثر من 80% من سيدات مصر.





وتابع في بلاغه، أن تلك التصريحات هي تمثل جريمة في حق كل نساء وعائلات مصر طبقا لنص المادة 102 و102 مكرر عقوبات، التي تعاقب كل من أثار الفتن ونشر أخبار أو شائعات كاذبة، بالحبس والغرامة إذا سبب تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.





وبين أيمن محفوظ أن ذلك يعد قذفا في حق كل الشعب المصري حينما تنعت سيدات المجتمع المصري بالخيانة والحقارة مثل نموذج شخصية وداد، حيث يعد قاذفا كل من أسند لغيره بصورة علنية أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه. إتهم المحامي المصري أيمن محفوظ مواطنته الممثلة الشابة جوري بكر بإهانة المرأة المصرية، بسبب تصريح لها في أحد البرامج التلفزيونية، وقدم ضدها بلاغا للنائب العام.ووفق محفوظ؛ فإن الممثلة الشابة التي قدمت شخصية "وداد" في مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة الفنان محمد رمضان، صرحت بأن شخصيتها "وداد الخائنة" بالعمل الدرامي متواجدة في "كل بيت مصري وهي مثال للسيدات المناطق الشعبية".وأوضح المحامي أن جوري بكر وصفت سيدات مصر جميعاً بالخيانة والانهيار الاخلاقي، وخاصة سيدات المناطق الشعبية اللاتي يمثلن أكثر من 80% من سيدات مصر.وتابع في بلاغه، أن تلك التصريحات هي تمثل جريمة في حق كل نساء وعائلات مصر طبقا لنص المادة 102 و102 مكرر عقوبات، التي تعاقب كل من أثار الفتن ونشر أخبار أو شائعات كاذبة، بالحبس والغرامة إذا سبب تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.وبين أيمن محفوظ أن ذلك يعد قذفا في حق كل الشعب المصري حينما تنعت سيدات المجتمع المصري بالخيانة والحقارة مثل نموذج شخصية وداد، حيث يعد قاذفا كل من أسند لغيره بصورة علنية أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه.



وكشف المحامي أن المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، طبقا لنص المواد 308 و176و188 عقوبات، التي تنص على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة امور تتعلق بالشرف والعرض أو التميز بين فئات المجتمع.

ودعا محفوظ في ختام بلاغه، بفتح تحقيق في تلك الاتهامات التي طالت الممثلة وتقديمها لمحاكمة عاجلة.