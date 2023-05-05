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فنون ومشاهير

قبل الحفل مباشرة... وائل جسار يتعرّض لوعكة صحيّة

Lebanon 24
05-05-2023 | 08:03
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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن سبب غياب الفنان وائل جسار عن حفل "روائع الموجي"، المقام بمنطقة "بوليفارد رياض سيتي" بالمملكة العربية السعودية.

وقال آل الشيخ إن السبب وراء غياب جسار عن الحفل هو تعرضه لوعكة صحية، حيث غرد عبر "تويتر": "خالص تمنياتي للفنان وائل جسار بالسلامة إثر الوعكة الصحية التي حصلت له قبل الحفل مباشرة، وإن شاء الله نتطمن عليه". (فوشيا)
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