شذى حسون ترفض مقارنتها برحمة رياض: أنا فنانة منذ 15 عاماً

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اعربت الفنانة العراقية شذى حسون عن غضبها من الربط الدائم بين اسمها وزميلتها ومواطنتها رحمة رياض، وطالت من الصحافيين التوقف عن الربط بينهما.قالت شذى حسون عن رحمة رياض: "هي فنانة مثلها مثل غيرها، اتمنى لها كل الخير والنجاح، ولكن لا أحب أن يحدث هذا الربط مجدداً، هذه البنت الله يسهّل عليها حياتها، هناك الكثير من الفنانات العراقيات غيرها، أنا فنانة تعبت على نفسي مدة 15 عاماً ولا يمكن أن أقارَن بمن نجح في أغنية أو أغنيتين أخيراً".يُذكر أنّ المطربتين دخلتا مجال الفن والشهرة من خلال برامج المواهب، إذ بدأت حسون مسيرتها عند فوزها بلقب الموسم الرابع من "ستار أكاديمي" عام 2007، بينما بدأت رحمة رياض من خلال برنامج "سوبر ستار" و"نجم الخليج" من دون أن تصل إلى النهائيات، ثم الموسم السابع من "ستار أكاديمي" في عام 2010 حين خسرت اللقب أمام الفنان السوري ناصيف زيتون، علماً أنّ حسون أعلنت دعمها للأخير حينها لا لمواطنتها رياض. (نواعم)