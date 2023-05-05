شيرين عبد الوهاب تعتذر للجمهور بعد الغناء بسبب أم كلثوم

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تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في حفل روائع محمد الموجي، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.واختارت شيرين أغنية "للصبر حدود" للفنانة الراحلة أم كلثوم، وبعد الانتهاء من الأغنية حرصت على الاعتذار على خطأها فى الغناء معلقة: "أسفة على الغلط.. بس أم كلثوم بتخوف ".وظهرت شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب، فى كواليس الحفل، الذي ظل ممسكاً بيدها.وكانت قد افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي على خشبة مسرح أبو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري. (نواعم)