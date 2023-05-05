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فنون ومشاهير

بعد 10 أشهر على ولادته.. كلوي كارداشيان تكشف عن اسم ابنها

Lebanon 24
05-05-2023 | 12:25
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أخفت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان اسم ابنها عن متابعيها منذ ولادته قبل نحو 10 أشهر، عن طريق أم بديلة.
وكشفت صحيفة "ذا صن"، مؤخراً، أن كلوي أطلقت على ابنها، الذي تشاركه مع حبيبها السابق لاعب كرة السلة تريستان تومسون، اسم "تاتوم روبرت".
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وفي وقت سابق، كانت قد أشارت إلى أنها تفضل إطلاق اسم على ابنها يبدأ بحرف الـ"ت" ليتطابق مع اسم ابنتها "ترو" ذات الخمسة أعوام.

ويأتي اختيار كلوي لاسم "روبرت" تكريمًا لوالدها الراحل "روبرت كارداشيان"، الذي توفي عام 2003، وشقيقها الأصغر روبرت آرثر كاردشيا.
 
 
ويشار إلى أن اسم الرضيع سينتهي باسم عائلة حبيبها السابق "تومسون" وليس "كارداشيان".
المصدر: فوشيا
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