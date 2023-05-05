أخت ميغان ماركل تعلّق على ظهور الثنائي الأشهر الأخير.. انفصالهما بات محتملاً؟

رأت سامانثا، أخت ميغان ماركل غير الشقيقة، أن انفصال الأخيرة عن زوجها الأمير هاري بات محتملاً في أي وقت، وذلك في تعليقها على ما حدث بين الزوجين خلال الأسبوع الماضي.



وظهر دوقا ساسكس الأسبوع الماضي في مقطع فيديو وهما يتابعان مباراة لوس أنجلس ليكرز وممفيس غريزليس ضمن الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة NBA من المدرجات.

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وفي الفيديو، ظهر الثنائي على الشاشة الكبيرة في الملعب، إذ حاول الأمير هاري، 39 سنة، تقبيل ميغان، لكنها أمسكت بيده محاولة منعه من تقبيلها، وهو ما رأته سامانثا بأنه إشارة إلى أنهما "وصلا إلى طريق مسدود".

سامانثا التي سبق لها أن اتهمت ميغان بأنها تعاني من "اضطراب الشخصية النرجسية"، أبدت رأيها في ذلك الموقف الذي قسّم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من رآه موقفاً طريفاً ومن وصفه بـ"المحرج جداً" للأمير الإنجليزي.



وقالت في مقابلة مع GBNews: "لغة الجسد المعروضة من دوق ودوقة ساسكس في "كاميرا القبلة" تشير إلى أن الزوجين قد يحتاجان إلى "استشارة".



وأوضحت: "تصرف ميغان كان مختلفاً للغاية ويتناقض مع شخصيتها. ففي كلّ الصور السابقة، كانت تلتصق بالأمير هاري وتلمسه طوال الوقت وتمسك بيديه وظهره".



وأضافت سامانثا (59 عاماً): "ما معنى هذا الأمر، إذاً؟ هل هذه إشارة إلى انفصالهما؟ الوضع مختلف. من الواضح أن هذه المرة هي موقف واضح من جانبها تحاول من خلاله القول إنها لا تريد هذا بالوقت الحالي". وتابعت: "الأمر محزن بعض الشيء. هذا الموقف يخبرنا جميعاً أنهما بلغا طريقاً مسدوداً ومن المحتمل أنهما يتخذان قراراً بالانفصال".