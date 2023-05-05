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فنون ومشاهير

حسن شاكوش يطرد زوجته من المنزل بعد 55 يوماً من زواجهما!

Lebanon 24
05-05-2023 | 14:14
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إتهمت زوجة مطرب المهرجانات المصري المشهور حسن شاكوش، ريم صادق، زوجها بطردها من المنزل نتيجة خلافات بينهما والاستيلاء على أموالها.

وكشف مصدر أمني عن مصير البلاغ، قائلا إن المحضر قيد التحقيق من قبل النيابة العامة، مكتفيًا بالقول: "الأمر في النيابة فهي صاحبة القرار سواء بطلب التحريات أو خضوع المشكو في حقه للتحقيق".
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وقالت مقدمة المحضر العشرينية، في محضرها أمام مأمور قسم "أول أكتوبر" إنها فوجئت منذ أيام بزوجها "حسن شاكوش" يطردها خارج المنزل داخل منتجع سكني شهير.

ووفقاً لأقوال الزوجة، استولى "شاكوش" على المنقولات الزوجية وإيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق، لافتة إلى أنها رفضت تحرير محضر حينها أملاً في لم الشلم لكن من دون جدوى فقررت اللجوء للشرطة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: روسيا اليوم
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